Обновленный Renault Duster выйдет в продажу в РФ в конце февраля

Российский офис компании Renault представил обновленную версию внедорожника Duster 2019 модельного года, попутно назвав предварительную дату продаж новинки.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой марки, данный рестайлинг является самым масштабным с момента появления «Дастера» в РФ в июле 2015 года.

В рамках обновления внедорожник Duster получил новые элементы интерьера, в числе которых значится новое, более эргономичное рулевое колесо, эксклюзивная комбинированная обивка сидений, а также экстерьера – черные боковые стойки и легкосплавные колесные диски Thema Gris Erbe.

Кроме того, в арсенал нового «Дастера» вошли Radio Connect, поддержка приложения R&GO, мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой интерфейсов AndroidAuto и CarPlay.

Цены на новый Renault Duster будут объявлены в ближайшее время. Продажи автомобиля стартуют в конце февраля.