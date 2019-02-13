Обновленный Mitsubishi ASX представят в Женеве

Японцы из Mitsubishi анонсировали предварительную дату дебюта обновленной версии своей модели Outlander Sport, продающейся на российском авторынке под названием ASX. Автомобиль будет представлен в рамках Женевского автосалона 2019 года (Geneva Motor Show-2019) в марте.

Ожидается, что в рамках рестайлинга ASX получит заметно модернизированный дизайн интерьера и экстерьера, став более похожим на другой кроссовер бренда – Eclipse Cross.

Наиболее заметные отличия между новой и дореформенной моделями можно будет наблюдать в передней и задней частях кузова (появление вертикальных секций противотуманок, совмещенных с поворотниками, более объемный капот и фонари с LED-секциями), пишет издание 110km.ru.

В интерьере кроссовера появится новая информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем и навигационной системой Tom Tom.

На европейском авторынке новый ASX будут продавать с безальтернативным 2-литровым мотором MIVEC с отдачей в 150 лошадиных сил. Пару ему составит 5-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор. Привод – передний или полный.

Напомним, что сейчас на российском авторынке продается дореформенная версия Mitsubishi ASX. Стоимость базовой комплектации этой модели составляет 1 миллион 169 тысяч рублей.