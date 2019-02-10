Обновленный кроссовер Renault Captur выйдет летом

Компания Renault анонсировала дату выхода в продажу в Европе своего компактного кроссовера Captur (не путать с российским Kaptur). Автомобиль доберется до дилеров марки уже в конце этого лета.

Рестайлинговая версия данной модели будет построено на новой архитектуре CMF-B, на которой базируется новый Clio. Смена платформы поможет Captur снизить массу, а также увеличить жесткость кузова на кручение. Среди новшеств рестайлинговой модели значится новой оборудование и появление гибридной силовой установки с запасом хода в 50 километров.

В качестве базового двигателя выступит 1-литровый бензиновый агрегат, который дополнят 1,3- и 1,5-литровые двигатели. Мощность всех трех установок пока держится в секрете, как, собственно, и варианты трансмиссий.