Обновленный кроссовер Changan CS95 выйдет на рынок весной

Компания Changan назвала дату появления в продаже обновленного внедорожника CS95. Автомобиль поступит в распоряжение дилеров уже весной этого года.

На днях издание Autohome выложило шпионские снимки серийной версии нового CS95 без камуфляжа.

По сравнению с предшественником автомобиль значительно изменился внешне, получив новый дизайн решетки радиатора, бампера, а также обновившийся рисунок задних фонарей.

Приводить в движение CS95 2019 модельного года будет прежний 2-литровый турбированный двигатель с отдачей в 233 лошадиные силы. Связку ему составит 6-диапазонная автоматическая коробка передач фирмы Aisin.

В базовой комплектации новый CS95 оборудован передним приводом, но полный привод можно приобрести в качестве допопции.

Цены на новинку пока не объявлены. Стоимость дореформенной модели начинается в КНР с отметки в 159 тысяч 800 юаней или 1 миллион 560 тысяч рублей по актуальному курсу.