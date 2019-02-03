Обновленная Lada Largus FL выйдет не раньше 2020 года

Не секрет, что «АвтоВАЗ» трудится над обновлением своего фургона/универсала Lada Largus. Проект фейслифта этой модели, как и в случае с Granta, получил индекс FL (Facelift).

В прошлом году стало известно, что продажи обновленного «Ларгуса» начнутся осенью 2019 года, однако все оказалось не так очевидно.

Согласно заявлению руководителя отдела продаж и маркетинга «АвтоВАЗа» Яна Птачека, ждать фейслифтовый Largus FL в этом году не стоит.

По словам топ-менеджера, компания фиксирует высокий уровень спроса на нынешнюю генерацию «Ларгус», поэтому не будет спешить с выводом обновленной модели, как это было с семейством «Гранта».

Таким образом, можно предположить, что новый Largus FL поступит в продажу в 2020 году, а возможно и в 2021-м.

Ожидается, что фейслифт Lada Largus полностью изменит переднюю часть автомобиля, сделав ее похожей на Vesta, Granta FL и XRay. Дизайн автомобиля будет выполнен в фирменном Х-образном стиле «Лада», что подразумевает появление других бамперов и оптики, модернизированной радиаторной решетки, а также, вероятно, нового капота и передних боковых крыльев. Профиль автомобиля не должен подвергнуться изменениям, в то время как об интерьере сказать такого нельзя.

Ожидается, что техническое оснащение Largus FL останется прежним и будет соответствовать дореформенной модели.