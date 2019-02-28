Новый Toyota RAV4 2019 будут выпускать в России

Компания Toyota готовится к старту запуска серийного производства нового поколения своего популярного кроссовера RAV4 в России.

Как сообщает пресс-офис «Тойота», производство новинки будет осуществляться на мощностях предприятия марки в Петербурге. Выпуск нового RAV4 2019 стартует до конца текущего года.

Напомним, что презентации российской версии нового «РАВ4» еще не состоялось, в то время как американская модификация этой модели дебютировала в США на автосалоне в Нью-Йорке в прошлом году.

Сроки запуска продаж новой генерации RAV4 в России пока не определены. Цены и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту реализации этой модели.