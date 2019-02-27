Новый Porsche Macan станет электрокаром

Компания Porsche сообщила о планах по превращению своего компактного кроссовера Macan в электрокар.

Третья генерация «Макана» выйдет в продажу исключительно с электрическим двигателем, подтвердили в наблюдательном совете «Порше».

В основу нового поколения Macan ляжет модульная платформа PPE, которая также станет базой для нового Porsche Taycan Cross Turismo.

Напомним, что в стратегический план Porsche входит к 2025 году инвестиции в обеспечение порядка 50% производства электрокаров. Остальная часть средств будет перераспределена в усовершенствование и доработку бензиновых и гибридных моторов.