Новый Opel Mokka будут выпускать во Франции

Концерн PSA, в который с 2017 года входит и бренд Opel, определился с площадкой, где будет осуществляться сборка компактного кроссовера Mokka X 2020. Производство автомобиля планируется начать на заводе во французском Пуасси.

Новый Mokka X был спроектирован на архитектуре CMP, которую в PSA будут использовать в новом Citroen DS3 Crossback. Оба автомобиля дебютируют практически одновременно – в конце 2019 года. Само производство должно стартовать в начале 2020-год.

Напомним, что сейчас на предприятии в Пуасси (Франция) собираются модели Peugeot 208 и Citroen DS3, к которым в скором времени присоединится обновленный Peugeot 208.