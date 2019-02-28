Новый Mercedes Gelandewagen разбили на краш-тестах

Европейская организация Euro NCAP на этой неделе провела серию краш-тестов нескольких моделей автомобилей, оценив их пассивную безопасность. В их числе оказался и новый Mercedes-Benz G-Class, которому по результатам испытаний удалось заработать оценку в 5 звезд (максимальная).

Безопасность водителя и взрослых пассажиров в новом Gelandewagen была оценена в 90 процентов, детей – в 83 процента, пешеходов – в 73%, а работа электронных помощников – в 72%.



Напомним, что презентация нового Mercedes-Benz G-Class состоялась в начале прошлого года на автомобильной выставке в Детройте (NAIAS-2018). Автомобиль выпускается на предприятии Magna Steyr в Австрии.

Стоимость этого внедорожника в России начинается с отметки в 9 миллионов 210 тысяч рублей.