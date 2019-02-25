Новый кроссовер Skoda Kamiq стал бестселлером марки в КНР

Компания Skoda отчиталась о результатах продаж на китайском авторынке своего нового кроссовера Kamiq, который в будущем может добраться и до России. Согласно официальной статистике, опубликованной местной ассоциацией автопроизводителей (CAAM), за январь модель «Камик» стала лидером по объему продаж автомобилей марки в сегменте SUV с результатом в 4 тысячи 800 проданных машин.

Продажи нового Skoda Kamiq на китайском авторынке стартовали всего семь месяцев назад. За минувший год объем реализации этой модели составил более 33 тысяч единиц, что позволило ей опередить по этому показателю Skoda Kodiaq и Skoda Karoq.

Напомним, что Skoda Kamiq по своим габаритам сопоставим с российским бестселлером Hyundai Creta. Длина “паркетника” составляет 4390 мм, ширина – 1781 мм, высота – 1606 мм, а колесная база равна 2610 мм.

Приводит в движение автомобиль 1,5-литровый атмосферный мотор на 110 лошадиных сил. Связку ему составляет 5-ступенчатая “механика” или 6-диапазонный “автомат”. Привод – только передний.

Стоимость базовой комплектации Skoda Kamiq на китайском авторынке составляет порядка 1 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту.