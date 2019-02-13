Новый кросс-вэн Renault RBC засветился на видео

О том, что компания Renault готовит новую модель, разработанную на базе Datsun Cross, стало известно около месяца назад. На днях индийское издание Indianautosblog опубликовало первое шпионское видео этой модели, замеченной во время тестов на дорогах страны.

Новый 3-рядный кросс-вэн Renault, который французы намерены продавать по названием RBC, получит длину в 3995 мм, ширину – 1670 мм и высоту в 1560 мм. Колесная база минивэна составит 2450 мм.

Автомобиль получит абсолютно другой дизайн по сравнению с соплатформенником Datsun Cross, например обретет фирменную решетку радиатора в стиле последних моделей «Рено» и унаследует стильную головную оптику у Renault Kaptur.

Судя по опубликованному видео, новинка также обзаведется неокрашенным пластиковым обвесом вдоль нижней кромки кузова и расширителями колесных арок.



По предварительной информации, линейка двигателей этой модели будет ограничена одним агрегатом – им окажется 1,2-литровый атмосферный двигатель с отдачей в 78 лошадиных сил, работающий в связке с 5-ступенчатой МКПП или бесступенчатым вариатором. Привод – только передний.

Продажи нового кросс-вэна Renault RBC должны стартовать в Индии уже в мае 2019 года. Предварительный ценник новинки составит 450 тысяч рупий или 415 тысяч рублей по актуальному курсу.