Новый компактный кроссовер Kia Tusker появится в апреле

Южнокорейская автомобильная компания Kia готовится к дебюту своего нового компактного кроссовера Tusker, спроектированного на базе Hyundai Creta новой генерации.

Согласно информации издания The Korean Car Blog, ссылающегося на собственные источники внутри «Киа», презентация нового «паркетника» состоится уже в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.

Новый Kia Tucker получит дизайн в стиле концепт-кара SP, представленного в Дели в 2018 году. Судя по недавним шпионским фото, автомобиль не будет сильно отличаться от прототипа.

По последним данным, в моторную гамму нового Tucker войдут 1,4-литровый турбированный агрегат на 140 лошадиных сил, который также устанавливают на третье поколение модели Ceed, а также 2-литровый «атмосферник» на 150 «сил».

Связку первому двигателю составит 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением, а второму – бесступенчатый вариатор iVT. Привод – только передний.