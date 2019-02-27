Новый Kia Soul доберется до России этим летом

Компания Kia начнет продажи на российском авторынке нового поколения компактного кроссовера Soul уже летом текущего, 2019 года. На днях в открытой базе Росстандарта появился сертификат одобрения типа транспортного средства на данную модель (ОТТС), в которой отражено ее техническое оснащение для нашей страны.

Новый “Соул” получит для России три бензиновых мотора, в числе которых значатся: 1,6-литровый турбированный T-GDI на 200 лошадиных сил (для максимальной версии GT Line), а также 1,6 и 2-литровые атмосферные MPI на 120 и 147 «лошадок» соответственно.

В качестве трансмиссий предложат: 6-ступенчатая МКПП, 6-диапазонный «автомат» и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Информация о комплектациях и ценах нового Soul будет оглашена ближе к старту продаж.