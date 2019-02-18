Новую Toyota Hiace показали до премьеры

В Сети появились официальные изображения нового поколения микроавтобуса Toyota Hiace, которая выйдет в продажу в 2020 году. Снимки новинки рассекретило австралийское издание CarAdvice.

На выложенных изображениях видно, что новый Hiace претерпел серьезные перемены в передней части машины, где появилась увеличенная решетка радиатора, массивный капот и обновленная оптика.

Продавать японский микроавтобус в новой генерации будут в двух версиях – стандартной и удлиненной. Длина базовой модификации составит 5265 мм, ширина – 1950 мм, а высота – почти 2 метра. Удлиненная модификация получит длину в 5915 мм и высоту в 2280 мм.

Оснащать новый Toyota Hiace будут 3,5-литровым атмосферным мотором на 280 лошадиных сил, а также 2,8-литровым дизелем на 180 «сил». Пару им составит 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».

Презентация нового Toyota Hiace состоится в Японии в рамках спецмероприятия до конца этого месяца.