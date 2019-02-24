Новую Hyundai Sonata лишат традиционной ручки КПП

Корейское автомобильное издание Thekoreancarblog опубликовало первые фотографии нового поколения премиального седана Hyundai Sonata, дебют которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке через месяц.

Судя по выложенным снимкам, новая «Соната» в следующей генерации должна лишиться традиционного рычага переключения передач, вместо которого на центральной консоли будут расположены три кнопки выбора режима работы КПП по аналогии с новым внедорожником Hyundai Polisade.

Из других новшеств Sonata 2020 стоит выделить появление полностью переработанной задней части кузова с новыми задними фонарями, объединенными тонкой светодиодной полосой.

Приводить в движение новую Sonata будут 2- и 2,5-литровый турбированные двигатели с отдачей в 250 и 280 лошадиных сил соответственно. Связку им составит 7-диапазонная роботизированная коробка передач.

Напомним, что на российском авторынке Hyundai Sonata не продается. Ее в 2017 году сменил седан i40.