Новую Hyundai Creta построят на платформе Kia SP2i

Компания Hyundai планирует представить новое поколение бюджетного кроссовера Creta на индийском авторынке во второй половине 2020 года. Согласно информации местных СМИ, новая «Крета» будет продаваться как в 5-местном, так и 7-местном исполнениях. Кроме того, в качестве платформы для абсолютно новой Creta выступит архитектура еще не вышедшего в продажу кроссовера Kia SP2i.

В таком случае вполне логичным вариантом будет использование одинаковых моторных линеек для двух этих моделей, в которые могут войти 1,5-литровый турбированный бензиновый агрегат и дизель.

Более того, индийские источники сообщают, что в скором времени на местном рынке выйдет новое поколение модели Hyundai Tucson, которое получит исключительно 7-местное исполнение и сменит Santa Fe. Новое поколение Creta призвано занять в модельной линейке Hyundai место «Туссана» с точки зрения размеров и позиционирования.

Напомним, что на российском авторынке сейчас продается первое поколение модели Hyundai Creta, стоимость которого начинается от 947 тысяч рублей.