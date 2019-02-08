Новая Toyota Corolla получила ценник для России

Дилеры компании Toyota в России с сегодняшнего дня, 8 февраля, начали прием заказов на новое поколение седана Corolla, попутно назвав официальные цены на автомобиль.

Стоимость новой «Короллы» составляет 1 миллион 173 тысячи рублей. Таким образом, по сравнению с предыдущей генерацией Corolla новинка подорожала в базовой комплектации на 27 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию «Престиж Safety» просят 1 миллион 700 тысяч рублей.

Напомним, что новая Toyota Corolla была представлена 6 февраля. Автомобиль спроектирован на архитектуре TNGA. В качестве мотора предложен прежний 1,6-литровый бензиновый агрегат Dual VVT-i мощностью 122 лошадиные силы. Связку двигателю составляет 6-ступенчатая «механика» и вариатор.