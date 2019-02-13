Nissan X-Trail стал бестселлером марки в РФ в январе

Согласно статистике, опубликованной изданием «Автостат», за январь 2019 года объем реализации автомобилей Nissan в России составил 5 тысяч 3 экземпляра. Рыночная доля марки составила 4,9%.

Самой популярной моделью японской марки оказался кроссовер Nissan X-Trail, который дилеры за первый месяц 2019 года распродали в количестве 1 тысячи 588 единиц (-12%).

На второй строчке по данному показателю идет еще один кроссовер марки – Nissan Qashqai – 1 тысяча 571 единица (+13%). Сейчас компания готовится к старту сборки в Петербурге обновленной версии этой модели, которая поступит в продажу через несколько месяцев.