Nissan пытается реанимировать продажи Pathfinder

Компания Nissan рассказала о выходе нового пакета обновлений для кроссовера модели Pathfinder. Старт продаж состоится уже через несколько недель.

Впервые машину начали выпускать 7 лет назад. За это время авто из внедорожника с рамной конструкцией превратилось в кросс с несущим кузовом. Подобные изменения принесли автомобилю лишь большую популярность. Так, в США продажи увеличились в среднем до 80 тысяч экземпляров в год. Однако, в прошлом году ситуация кардинальным образом изменилась, и отрицательная динамика составила более 17 процентов. Поэтому решение компании о выходе опционального пакета было вполне ожидаемым и логичным. Ведь таким образом фирма пытается восстановить спрос на свой кроссовер.

Публичная презентация новинки состоится уже в четверг. Пакет обновлений получит название Rock Creek Edition. И он станет идеальным решением для тех, кто любит активный отдых. Машина получит внешние изменения, среди которых обновлённый пластиковый обвес, радиаторная решётка черного цвета, восемнадцатидюймовые диски. Кроме того, авто способно будет ездить с прицепом массой до 2.7 тонн.

В интерьере появится яркая оранжевая прострочка и фирменные коврики. За дополнительную плату можно заказать подогрев руля и передних кресел. Под капотом будет работать мотор с рабочим объёмом в 3.5 литра с отдачей в 286 лошадиных сил.