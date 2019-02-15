Некоторые модели Aurus будут выпускать в ОАЭ

Профильное Министерство сообщило о том, что некоторые модели отечественного премиального бренда Aurus могут выпускаться на производственных мощностях Объединённых Арабских Эмиратов. Этот факт входит в план развития торговой марки.

Сообщается, что новинки могут выпускаться под патронатом знаменитого холдинга Tawazun. Таким образом поставки машин можно будет отладить не только по всем Эмиратам, но и в соседние страны.

Отметим, что ещё в прошлом году ходили слухи о том, что машины Aurus начнут выпускаться в Арабских Эмиратах. Планировалось наладить производство ещё до конца прошлого года, и даже сам холдинг поддержал эти планы. Более того, он был готов инвестировать в разработку новых моделей крупную сумму денег, а взамен просил предоставить ему 30 процентов акций. Но пока что не улажены мелкие нюансы этого договора.

Представители проекта сообщают, что на заводе Sollers уже ближе к лету следующего года начнётся серийное изготовление «люксовых автомобилей». Презентация первого лимузина бренда в ОАЭ состоится в конце зимы, и именно тогда на эту модель начнут принимать предварительные заказы.