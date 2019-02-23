Названы цены на самый мощный Geely Atlas для РФ

В распоряжение дилеров Geely в России стали поступать самые мощные версии кроссовера Atlas. Автомобили укомплектованы 1,8-литровым турбированным двигателем, выдающим 184 лошадиные силы мощности.

Стоимость комплектации Comfort модели Atlas с мотором 1,8 Turbo составляет 1 миллион 442 тысячи рублей. Автомобиль идет с передним приводом и АКПП. За полноприводную версию придется заплатить почти на 100 тысяч больше – 1 миллион 535 тысяч рублей.

Максимальная комплектация Luxe оценена в 1 миллион 628 тысяч рублей.

Напомним, что до этого на российском рынке дилеры «Джили» продавали Atlas исключительно с 2- и 2,4-литровыми «атмосферниками» на 139 и 149 лошадиных сил соответственно. Стоимость автомобиля составляла от 1 миллиона 49 тысяч 900 до 1 миллиона 459 тысяч рублей.

Официальный старт продаж самой мощной и самой дорогой версии «Атлас» будет дан в ближайшее время.