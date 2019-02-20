Названы самые продаваемые китайский автомобили в РФ

Российские покупатели продолжают все больше доверять продукции китайского автопрома. Об этом говорит статистика. За 2018 год объем реализации китайских автомобилей в стране вырос на 11 процентов.

Самым популярным китайским автомобилем в России, согласно отчету «Автостата», является кроссовер Lifan X60, сохранивший лидирующую строчку по этому показателю по сравнению с 2017 годом с показателем в 4 тысячи 96 продаж.

На второй позиции расположился еще один SUV этой марки – Lifan MyWay – 3 тысячи 230 единиц.

ТОП-3 замыкает Chery Tiggo 3 – 3 тысячи 76 автомобилей.

Четвертым и пятым стали Zotye T600 и Lifan X50 – 3 тысячи 15 и 2 тысячи 780 проданных машин за 2018 год.

Вторая десятка расположилась следующим образом: Geely Atlas, Lifan Solano, Haval H6, Lifan X70 и Chery Tiggo 5.