Названы самые продаваемые автомобили в РФ в 2018 году

Продажи новых автомобилей на российском авторынке демонстрируют хоть и невысокий, но рост год за годом. За минувший, 2018-й год, объем реализации новых легковушек в стране составил порядка 1 миллион 800 тысяч единиц, что на 12,8% выше, чем было годом ранее.

Эксперты издания 110km.ru составили пятерку самых популярных в России автомобилей за минувший год, основываясь на статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Самой продаваемой машиной в стране за 2018 год оказалась отечественная Lada Vesta – 108 тысяч 364 проданных автомобиля, что соответствует росту в сравнении с 2017-м на 40 процентов.

Строчкой ниже расположилась Lada Granta – 106 тысяч 325 проданных машин этого семейства за прошлый год (+13%).

Третье место досталось южнокорейской Kia Rio с результатом в 100 тысяч 148 проданных машин (+4%).

Четвертым стал кроссовер Hyundai Creta – 67 тысяч 588 реализованных единиц (+22%).

Пятерку лидеров российского рынка за 2018 год замыкает еще один кореец – Hyundai Solaris – 65 тысяч 581 проданный автомобиль, что на 4 процента ниже, чем было в 2017-м году.