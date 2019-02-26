Названы самые популярные корейские автомобили в РФ

Согласно статистическим данным, за минувший, 2018 год, на российском авторынке было реализовано 406 тысяч 600 единиц новых легковушек корейских брендов, что на 20% выше, чем было зафиксировано годом ранее. Львиная доля в объеме реализации принадлежит только двум корейским маркам – Hyundai и Kia.

Самым популярным корейским автомобилем в стране по-прежнему остается Kia Rio с объемом продаж в 100 тысяч 100 единиц (+4%).

Вторая и третья строчка достались двум моделям «Хендэ» – кроссоверу Creta (67 тысяч 600 штук) и седану Solaris (65 тысяч 600 машин).

Четвертым и пятым стали Kia Sportage и Hyundai Tuscon с объемом реализации в 32 тысячи 700 и 23 тысячи единиц соответственно.

В ТОП-10 самых продаваемых корейских автомобилей за 2018 год в России также вошли: Kia Optima, Kia Ceed, Kia Soul, Kia Cerato и Kia Sorento Prime.