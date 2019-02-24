Названы самые популярные автомобили за 2018 год

Аналитики британского статистического агентства JATO Dynamics составили рейтинг самых популярных автомобилей за 2018 год. В прошлом году, согласно информации издания, на мировом рынке было реализовано 86 миллионов новых легковых машин и 420 тысяч легких коммерческих авто.

Самым популярным оказался пикап Ford F-Series, который приобрели в мире 1 миллион 80 тысяч покупателей.

На второй позиции оказалась Toyota Camry – 934 тысячи продаж (-1%).

Тройку лидеров замкнула Honda Civic с результатом в 813 тысяч реализованных машин (+2%).

Четвертым и пятым стали Toyota RAV4 и Nissan X-Trail – 808 и 771 тысяч проданных машин соответственно.

Во второй десятке самых продаваемых автомобилей в мире за 2018 год лидером стал кроссовер Honda CR-V с показателем в 736 единиц. За ним расположились: Volkswagen Golf – 731 тысяча проданных машин, Volkswagen Passat – 640 тысяч единиц, Chevrolet Silverado – 650 тысяч автомобилей и Honda HR-V/XR-V – 646 тысяч проданных авто.