Названы самые экономичные автомобили Lada

Модельная линейка «АвтоВАЗа» никогда не отличалась высокой прожорливостью топлива, поскольку в таком случае этот показатель бы сильно отпугивал покупателей, приобретающих бюджетные модели.

Эксперты портала «Лада.Онлайн» решили выяснить, какие автомобили в нынешней линейке отечественной марки являются самыми экономичными по расходу горючего по состоянию на начало 2019 года. В данном рейтинге за основной показатель брался расход в смешанном цикле, заявленный автопроизводителем.

Так, лидером этого рейтинга оказалась вся линейка обновленной Lada Granta FL. С 1,6-литровым 16-клапанным двигателем на 106 “сил” и обеими доступными трансмиссиями (5МТ и 5АМТ) новая “Гранта”, согласно паспортным данным, потребляет в среднем 6,5-литра бензина на 100 километров пути.

На второй позиции расположился седан Lada Vesta с аналогичными агрегатом и 5-диапазонным «роботом» расходующий на преодоление «сотни» километров в смешанном цикле 6,6-литра горючего.

Тройку лидеров замыкает сразу несколько моделей: Lada XRay с 1,8-литровый 16-клапанным мотором на 122 «силы» и 5-скоростной АМТ, а также обновленная Granta в кузовах лифтбэк, седан, универсал и хэтчбек с 87-сильным 8-клапанным мотором и 5-ступенчатой «механикой». Все они потребляют 6,8-литра топлива на 100 км.

Четвертая и пятая строчки достались Lada Vesta в кузове седан и Lada Vesta SW (универсал) соответственно. С одинаковыми моторами на 106 л.с. эти модели расходуют на преодоление 100 километров в среднем 6,9-литра и 7-литров топлива соответственно.

При этом наиболее прожорливым автомобилем в линейке Lada является внедорожник Lada 4×4 в версии Bronto (1,7-литра 83 л.с. + 5МТ), сжигающий на 100 километров пути в смешанном цикле порядка 12-литров топлива.