Названы самые безопасные автомобили 2019 года

Эксперты европейского комитета по проведению независимых краш-тестов (EuroNCAP) составили ТОП самых безопасных автомобилей на 2019 год по итогам проведенных за 2018 год тестов.

Так, наилучший результат в классе «Небольшой семейный автомобиль» показал Mercedes-Benz A-Class, обеспечивающий 96-процентную безопасность взрослых пассажиров при любом ДТП. Заработать дополнительные баллы в копилку этой модели удалось за счет наличия в ее оснащении ассистентов торможения, удержания в полосе и системы мониторинга усталости водителя. Второе и третье места заняли обновленный Ford Focus и Nissan Leaf.

В категории «Большой семейный автомобиль» лидером по безопасности стал Audi A6, а вторым и третьим оказались Mazda6 и Volvo V60.

Наиболее безопасным кроссовером по версии EuroNCAP является BMW X5, а за ним следуют Volkswagen Touareq и Jaguar I-Pace.