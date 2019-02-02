Названы плюсы и минусы контрактных двигателей

Поломки двигателей автомобилей в последнее десятилетие стали весьма частым явлением. Автопроизводители не пытаются сделать моторы надежными и долговечными, гонясь за прибылью. Большинство автовладельцев борется с этим по своему. Кто-то проводит капитальный ремонт агрегата, но некоторые считают, что наиболее простым и доступным вариантом является приобретение контрактного двигателя.

Напомним, что контрактный мотор – это агрегат, снятый с другого автомобиля. В большинстве развитых стран машины ходят максимум по пять лет, после чего сдаются в утиль. Те б/у-автомобили, которые не были проданы, разбирают на запчасти. Большая часть их них импортируется в другие страны, в том числе и Россию.

Эксперты составили основные преимущества и недостатки приобретения контрактного мотора.

В числе плюсов значатся:

Доступность (контрактный мотор стоит гораздо дешевле нового агрегата);

Надежность (в случае удачного выбора мотор имеет высокий ресурсный запас);

Высокое качество обслуживания (за рубежом не принято заливать в двигатели контрафактные смазочные материалы, чаще всего используются оригинальные масла, рекомендуемые автопроизводителем).

Но у контрактных моторов есть и минусы:

Отсутствие точной информации о пробеге автомобиля на этом двигателе;

Отсутствие информации об условиях его эксплуатации;

Частое отсутствие при его приобретении сопроводительных документов.

От себя отметим, что приобретение контрактного мотора часто является лотереей и делать это следует только у проверенных продавцов.