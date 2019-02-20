Названы каршеринговые компании, дающие автомобили новичкам

Каршеринг все более тесно вклинивается в рынок транспортных услуг страны. Большинство операторов каршеринга предъявляют для своих клиентов ограничения по возрасту и стажу вождения, однако высокая конкуренция между компаниями заставляет их идти на смягчение своих условий, тем самым пытаясь привлечь новых пользователей сервиса, в том числе и водителей с минимальным стажем от года.

Как пишет издание 110km.ru, на сегодняшний день на российском рынке имеется несколько таких компаний, большая часть из которых работает в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Сочи и Казани.

Так, например, Anytime предлагает новичкам взять в аренду автомобили: Audi Q3, Audi A3, Skoda Octavia, Kia Rio и другие.

Фирма TimeCar готова доверить свои машины водителям-новичкам в возрасте от 20 лет, а «Карусель» и вовсе допускает за руль 19-летних автомобилистов. Правда в данных случаях часто тариф на 3 рубля выше, чем для опытных водителей, поскольку новичков приходится страховать по КАСКО.

Ряд страховых компаний готов предоставить новичкам лишь автомобили бюджетного сегмента, например LifCar с их Lifan X50. Взять эту машину могут даже те, кто только недавно получил водительские права, а Car4you и вовсе готовы доверить свои автомобили молодежи без лишних перестраховок.

Воспользоваться автомобилями «Делимобиля» могут как россияне, так и иностранцы возрастом от 19 лет и стажем от 1 года.