Названа дата старта продаж Cross-версии Lada Granta SW

Компания «АвтоВАЗ» анонсировала предварительную дату старта реализации в России Cross-версии универсала Lada Granta SW, дебютировавшего в конце лета 2018 года на ММАС (Московский международный автосалон 2018). Новинка должна стать бюджетной альтернативой более крупной модели Lada Vesta SW Cross.

Согласно информации, оглашенной исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу отечественного автогиганта Яном Птачеком 31 января на пресс-конференции, продажи Lada Granta SW Cross стартуют уже в первом полугодии 2019 года.

Данные о возможной стоимости данной модели пока держится в секрете. Версия Granta SW Cross призвана прийти на смену модели Kalina Cross, покинувшей модельную линейку компании.

От обычного универсала Granta SW кросс-версия будет отличаться наличием неокрашенного пластикового обвеса по нижней кромке кузова, а также увеличенным клиренсом. Все остальные технические характеристики окажутся идентичными с обычным универсалом.