На постах ДПС смогут отдыхать водители

Во владение Росавтодора перейдут неиспользуемые посты ДПС. Их планируется переоборудовать в так называемые островки безопасности, где водители смогут отдохнуть от управления транспортными средствами.

По сути, все патрульные посты, а также земля под ними находится в фактической собственности у Росавтодора. И МВД арендует их, чтобы обеспечить своих сотрудников рабочим местом. Однако, ввиду массового внедрения камер фото- и видеофиксации, надобность в таких постах становится всё меньше. Поэтому их было решено передать обратно в руки владельцам, чтобы автомобилисты на трассах имели возможность отдохнуть в безопасных условиях. Кроме того, ходят слухи, что на таких площадках также будут находиться полицейские и медики для оказания экстренной помощи.

Сколько именно будет переоборудовано постов ДПС – пока не сообщается. Однако, места, предназначенные для временной остановки транспорта, безусловно нужны. Об этом говорит и председатель Ассоциации перевозчиков, который отмечает, что в России катастрофически не хватает мест для отдыха, ведь согласно трудовому кодексу, шофёр дальних рейсов обязан останавливаться каждые 4 часа и восстанавливать свои силы. Но, даже использование бывших постов ДПС не сможет полностью решить существующую проблему, над чем правительству стоит задуматься.