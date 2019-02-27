На дорогах России скоро появятся беспилотные авто

Согласно статистическим данным, несмотря на все старания политиков, наша страна всё равно остаётся на предпоследнем месте по качеству дорог. Об этом сообщили представители одной из аудиторских компаний РФ.

Сообщается, что если в прошлом году Россия занимала восемнадцатое место в рейтинге, то сейчас оказалась на четыре позиции ниже. Хотя нельзя не отметить то, что потеря позиций была скорее всего связана с тем, что в рейтинге теперь рассматривались израильские, норвежские и финские дороги, которые славятся своим качеством по всему миру.

Отметим, что данное исследование проводилось в рамках определения готовности российских автомобилистов к внедрению беспилотных автомобилей. Было установлено, что по доступу к новейшим технологиям Россия заняла последнее место, что говорит о том, что работать над развитием инфраструктуры необходимо ещё очень много.

В настоящий момент испытания беспилотных автомобилей производятся на нескольких полигонах. Многие компании, включая Яндекс и КамАЗ собираются в скором времени перенести тестирование на дороги общего пользования. В частности, беспилотники уже этой весной появятся в Москве и Татарстане. А чтобы другие участники движения были внимательнее при проведении испытаний беспилотников, на сам автомобиль будет нанесена соответствующая наклейка.