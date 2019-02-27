На долги пьяных водителей пришлось почти 40% просроченных штрафов

Представители профильного ведомства сообщили о том, что в общей сложности в прошлом году с нарушителей правил дорожного движения взыскали более 11 миллиардов рублей. И должников в прошлом году стало значительно меньше.

По словам Службы приставов, в 2018 году они обработали более 19.5 миллионов постановлений от ГИБДД о принудительном взыскании задолженности, тогда как годом ранее показатель был на 7 миллионов больше. Специалисты оправдывают это тем, что в стране действует эффективная система погашения штрафов со скидкой в течение 20 дней.

Однако, статистика всё равно остаётся не утешительной, ведь примерно 40 процентов от суммы взысканий приходится на штрафы из-за «пьяного вождения». В общей из-за этого в бюджет было направлено более 4.5 миллиардов рублей. Специалисты ведомства считают эти показатели не критичными, утверждая, что этого следовало и ожидать, так как оплачивать штраф за вождение в нетрезвом состоянии со скидкой невозможно, тогда как сумма санкций достаточно большая и только за однократное нарушение составляет 30 тысяч рублей

Напомним, что в правительстве решили пересмотреть программу погашения штрафов со скидкой и расширить перечень нарушений, на которые эта привилегия не будет распространяться.