На АЗС не будут продавать спиртное

В администрации президента не поддержали законопроект, который касается разрешения продажи слабоалкогольной продукции на заправочных станциях РФ.

Напомним, что продавать спиртное на заправках было запрещено 8 лет назад. В последнее время из-за значительного подорожания оптовых цен на топливо и необходимости сдерживать розничную стоимость, многие бизнесмены пытались вновь добиться разрешения продавать алкоголь. Был подготовлен законопроект, который предлагал разрешить продажу слабоалкогольных напитков на АЗС.

Но администрация президента дала отрицательный отзыв данному нововведению, из-за по факту судьба проекта уже предопределена. При этом, согласно статистике, за последние года, в течение которых действует запрет на продажу спиртного на АЗС, количество «пьяных» ДТП увеличилось. Соответственно, сам факт продажи «игристого» на заправках никоим образом не влияет на сознательность автомобилистов, а лишь даёт владельцам заправок возможность заработать.

Это позволило бы многим не сетевым игрокам рынка повысить свою рентабельность, не поднимая цены на топливо. Ведь они загнаны в угол. Фактически им не запрещено завышать ценники на бензин и прочее горючее, однако, если они так поступят, то полностью лишатся клиентов, чем однозначно доведут себя до банкротства.

Отметим, что продажу спиртных напитков на заправках поддержали даже антимонополисты, утверждая, что подобный опыт активно применяется даже за рубежом.