Mitsubishi выпустила уменьшенную копию новой Delica D:5

Компания Mitsubishi при сотрудничестве с маркой Nissan подготовили новые поколения своих кей-каров ek Wagon и Dayz соответственно.

На днях в Сети появились первые шпионские фото автомобилей без камуфляжа. Официальный дебют машин состоится уже в ближайшее время.

Модернизированный Mitsubishi eK Wagon представляет собой уменьшенную копию обновленного минивэна Delica D:5, хотя и имеет ряд собственных дизайн-решений, в числе которых значатся новые фонари и ниша для крепления номерного знака.

Что касается соплатформенного Nissan Dayz, то он получил в сравнении с предшественником радиаторную решетку V-образной формы, а также видоизмененный дизайн фар и дневных ходовых огней.

В моторную гамму двух новых японских кей-каров вошли 3-цилиндровый атмосферный двигатель на 49 лошадиных сил, а также его турбированная модификация на 64 «лошадки». Оба мотора сочетаются с бесступенчатым «вариатором». Привод машин может быть как передним, так и полным.