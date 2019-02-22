Mitsubishi представила обновленный пикап L200

Появилась информация о том, что рестайлинговый пикап подорожал на рынке Российской Федерации сразу на 150 тысяч рублей. Всё связано с обновлением модели. Теперь в базовой модификации за авто придётся заплатить 2 миллиона 69 тысяч рублей. Однако за эту сумму автомобилист получит не только обновлённый внешний вид популярного авто, но и ряд функциональных изменений.

Машина стала выглядеть более брутально и буквально олицетворяет классические тенденции американских стандартов. Вместо обтекаемых линий преобладают гранёные формы, которые подчеркивают высокую проходимость. Был увеличен дорожный просвет до 220 миллиметров, что особенно понравится любителям экстремальных поездок по бездорожью.

Под капотом обновлённого пикапа будет трудиться дизельный агрегат с объёмом 2.4 литра, который может развивать мощность до 181 лошадиной силы. Сочетаться силовая установка будет с коробкой передач на 6 ступеней. Сообщается, что данная конфигурация трансмиссии позволит значительно экономить топливо по сравнению с коробкой, которая использовалась в прошлой версии.

Что касается оснащения, то в базовой модификации будет установлен климат-контроль на 2 зоны, а также обогрев рулевого колеса. Для смартфона предусмотрена специальная ниша. Самая дорогая обновлённая модель обойдётся в 2 миллиона 498 тысяч рублей. Официальный старт продаж назначен на следующую пятницу.