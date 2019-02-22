Mitsubishi показала тизер нового кроссовера

Компания Mitsubishi представила тизер своего нового электрического кроссовера. Новинка, концепт-которой представят на Женевском автосалоне 2019 года в марте, должна получить название Engelberg Tourer в честь популярного горнолыжного курорта в Швейцарии.

Судя по выложенному в Сеть изображению, новый кроссовер получит узкие блоки головной оптики, шесть вспомогательных огней на крыше, а также багажник на крыше.

Дебютом этой модели “Митсубиши” намерена продемонстрировать дальнейшее развитие фирменного дизайна марки и технологий в области электрокаров, говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Daily-Motor.Ru.

Напомним, что автомобильная выставка в Женеве откроет свои двери для посетителей 7 марта.