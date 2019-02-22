Mitsubishi Pajero Sport выйдет в двухместной модификации

Сегодня поступила информация о том, что англичане всё-таки создали двухместную спецификацию популярного внедорожника модели Mitsubishi Pajero Sport. Сообщается, что выпускаться данный автомобиль будет в статусе коммерческого, что даст возможность многим сэкономить на оплате налога.

Слухи о том, что компания собирается выпустить двухместный автомобиль этой модели, ходили уже давно. Однако находилось немало скептиков, которые полагали, что эта информация не соответствует реальности. Но рынок Англии настолько специфичен, что потребность сделать из этой модели двухместную машину оказалась большой.

Модификация авто будет полностью соответствовать семиместной версии за исключением того, что в салоне будет размещаться всего два кресла. Все остальные будут заменены ради повышения вместительности транспорта. Теперь за передним рядом сидений будет располагаться грузовой отсек почти на полторы тысячи литров, что позволит перевозить в машине до 600 килограммов груза за один раз. Под капотом будет работать дизельный мотор с объёмом 2.4 литра с мощностью в 181 лошадиную силу, который сочетается с 8-ступенчатой коробкой автомат.