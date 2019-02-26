Mercedes Sprinter получил в России полный привод

Дилеры компании Mercedes-Benz в России приступили к приему заказов на полноприводную версию семейства коммерческих автомобилей Sprinter третьей генерации. Стоимость таких машин начинается от 3 миллионов 759 тысяч рублей.

Активация системы полного привода в новинке осуществляется специальным переключателем на приборной панели при работающем моторе. Крутящий момент при срабатывании системы распределяется между передними и задними колесами в соотношении 35:65.

Помимо появления системы полного привода и адаптации к ней электроники новый Sprinter обзавелся увеличенным клиренсом (на 155 мм спереди и на 135 сзади). Углы переднего и заднего свесов также выросли – до 26 и 25 градусов соответственно. Объем грузового отсека остался без изменений.