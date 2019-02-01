Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор

Представлена официальная рестайлинговая версия Mercedes-Benz V-Class. Внешних изменений в авто не так много, а вот под капотом теперь будет красоваться другой агрегат.

Экстерьер рестайлингового вэна выдаёт только новый бампер и хромированная дуга вокруг конструкции. Изменилась и форма ячеек радиаторной решётки. В салоне изменений ещё меньше. Приверженцы классики опасались, что производитель поддастся веянию моды и установит приборную панель цифрового типа. Но, этого не случилось. Так, изменился лишь дизайн дефлекторов обдува.

Главной же изюминкой стало изменение ряда силовых агрегатов. Теперь вместо прежнего дизеля на 2.1 литр машина будет комплектоваться двухлитровым агрегатом, который имеет полный комплекс очистительных элементов, благодаря чему машина полностью соответствует нормативу Евро-6. В зависимости от модификации, отдача мотора составит 190 или 239 лошадиных сил. Если верить производителю, новый агрегат стал на 13 процентов меньше расходовать топливо, нежели прошлая версия.

Отметим, что в нашей стране актуальный вэн в прошлом году разошёлся тиражом в 1 606 единиц.