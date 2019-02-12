Mercedes-Benz собирается выпустить загадочный O-Class

Один из зарубежных источников сообщает о том, что в европейском патентном ведомстве появились модели, в названии которых значится буква «О». Эта новость сразу же начала обрастать слухами. Некоторые уверены, что речь идёт про новую линию Mercedes-Benz, ведь бренд уже использовал эту букву для внутризаводского обозначения автобусной линейки.

Судя по указанным в патентах характеристикам, новая линейка машин вероятнее всего станет олицетворением лёгких коммерческих транспортных средств. Вполне возможно, что речь идёт про замену Citan, который, к слову, стал одной из самых провальных моделей немецкого производителя.

Отметим, что эта машина в начале февраля получила рестайлинг и теперь оснащается полуторалитровым мотором, отвечающим современным нормам экологии. Если же в серии появится машина с приставкой «О», скорее всего это станет пассажирская облегчённая модификация. Однако, правда это или нет, пока неизвестно. И остаётся лишь ждать официальных комментариев производителя.