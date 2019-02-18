Mercedes-Benz S-Class получит электромотор и большой тачскрин

Фотошпионам удалось запечатлеть интерьер прототипа новой флагманской четырёхдверки Mercedes-Benz. Новинка будет олицетворять S-Class и вероятнее всего поступит в продажу уже в следующем году.

Электрокар компании Tesla Model S выпускают уже в течение нескольких лет и за это время многие китайские производители переняли от шикарного авто его основные отличительные характеристики, включая гигантский экран. Но если для фирм из Поднебесной копирование в порядке вещей, то никто и не мог подумать, что интерьер машины W223 именитого бренда Mercedes-Benz будет также практически идентичен решению, выбранному для салона авто Илона Маска.

Так, на снимках видно, что экран на передней панели в авто будет иметь диагональ не меньше 15 дюймов. Приборная доска будет виртуальной. Возможно машина и получит какие-то уникальные особенности, однако, пока что производитель рьяно скрывает все детали интерьера плёнкой.

Британские средства массовой информации отмечают, что седан будет построен на тележке МЕА и на одном заряде аккумулятора сможет преодолеть расстояние до 500 километров. В базовой комплектации новинка будет иметь мощность в 400 лошадиных сил, а версия с приставкой AMG получит отдачу на 200 лошадей больше.

Отметим, что в последнее время S-Class лидирует на многих рынках, включая отечественной. Так, в прошлом году в РФ было продано более полутора тысяч экземпляров.