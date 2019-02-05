Mercedes-Benz назвала цены на B-Class для России

Компания Mercedes-Benz начала прием заказов в России на третье поколение компактвэна B-Class. «Живые» автомобили доберутся до дилеров только к апрелю, а пока желающим приобрести эту модель предложено оставить заявку, тем более, что официальные цены уже известны.

Всего для российских покупателей будет доступно две модификации B-Class – B180 и B200. Стоимость первой начинается 2 миллионов 70 тысяч рублей, а второй – от 2 миллионов 280 тысяч рублей.

Первая модификация оснащается турбированным 4-цилиндровым мотором на 136 лошадиных сил при 200 Нм крутящего момента. В 200-й версии под капотом установлен мотор порезвее – с отдачей в 163 л.с. и 250 Нм.

Модификация B180 разгоняется с места до первой «сотни» за 9,4-секунды, а B200 – за 8,5-секунды. Максимальная скорость компактвэна составляет 212 км/ч и 223 километра в час соответственно.

В базовый арсенал автомобиля входят: тканево-замшевая отделка салона, светодиодная оптика, датчик дождя, задние парктроники, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передний сидений и 16-дюймовые колеса.