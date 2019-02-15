Mazda готовит к выпуску два новых кроссовера

Компания Mazda активно «взялась» за сегмент SUV и намерена в скором времени расширить свою линейку кроссоверов выходом двух новых моделей. Так, согласно информации британских СМИ, инженеры марки активно работают над абсолютно новым «паркетником», который увидит свет в 2021 году. Помимо него компания готовит еще один кроссовер, который покажет уже в марте этого года на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2019).

Информации о модели, которая должна выйти в 2021 году пока нет.

Что касается другого кроссовера, который покажут уже в следующем месяце, то им должна оказаться перелицованная версия CX-3 или CX-4, продающихся сейчас на азиатском авторынке. Ожидается, что данная модель станет глобальной и будет отправится не только в Европу и США, но и в Россию.

Напомним, что на сегодняшний день в SUV-линейке «Мазда» на российском авторынке имеется только две модели – CX-5 по цене от 1 миллиона 559 тысяч рублей и CX-9 по стоимости от 2 миллионов 795 тысяч рублей.