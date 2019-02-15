Mahindra представила бюджетный кроссовер XUV300

На индийском рынке состоялся дебют нового кроссовера бренда Mahindra модели XUV300. Сообщается, что в его основе легла платформа модели Тivoli.

Новинка получила весьма оригинальную радиаторную решётку, передние фары L-образной формы, а также свежий дизайн передней части паркетника. Кроме того, сообщается, что в модификации теперь не будет доступна система полного привода, а длина кроссовера уменьшилась на 200 миллиметров.

Что касается интерьера автомобиля, то он практически полностью копирует модель Тivoli. Можно выделить лишь оригинальное рулевое колесо, а также некоторые изменения в передней панели приборов. В погоне за компактностью пришлось сократить объём багажника, который теперь составляет всего 150 литров.

Под капотом могут работать агрегаты на дизеле с объёмом в полтора литра и мощностью в 117 лошадиных сил. Им альтернативой станет слабее на 7 лошадей турбированный мотор, работающий на бензине, с объёмом 1.2 литра. Оба двигателя сочетаются с коробкой передач механического типа на 6 ступеней. Ценник на новый кроссовер стартует от 735 тысяч рублей.