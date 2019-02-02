Lexus выпустил спецверсию кроссовера NX Black Line

Японский концерн Lexus представил на суд общественности специальную версию своего компактного кроссовера NX. Автомобиль, выпущенный ограниченным тиражом, получил к своему названию приставку Black Line.

Спецсерия спроектирована на базе комплектации NX300 F Sport. Приобрести NX Black Line можно будет в трех цветовых гаммах: Obsidian, Atomic Silver и эксклюзивном Ultra White.

Лимитированный кроссовер также оснастили видоизмененной решеткой радиатора, бампером с нижней окантовкой и зеркалами заднего вида черного цвета. В салоне автомобиля задействована комбинированная отделка в черно-белых цветах, фирменные коврики и шильдики с надписью Black Line.

Суммарно будет выпущено 1000 экземпляров спецверсии Lexus NX. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 48 тысяч 575 долларов, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 180 тысяч рублей. Планируется ли поставлять спецверсию Lexus NX Black Line в Россию пока неизвестно.