Lada Vesta получила самые дешевые комплектации

Компания «АвтоВАЗ» сообщила о расширении линейки комплектаций семейства автомобилей Lada Vesta. C учетом появления новых базовых версий данная модель подешевела на сумму от 20 до 51 тысячи рублей.

Седан Vesta в новой стартовой комплектации Standard оборудуется 1,6-литровым мотором и механической трансмиссией. В данную версию входят две фронтальные подушки безопасности, система “ЭРА-ГЛОНАСС”, система ESC, аудиоподготовка, электропривод и обогрев наружных зеркал и многое другое. Стоимость данной комплектации с 1,6-литровым мотором и МКПП начинается от 594 тысяч 900 рублей, что на 20 тысяч рублей дешевле предыдущей конфигурации.

Универсала Vesta SW в новом стартовом варианте Classic с пакетом Start подешевел на 28 тысяч рублей предыдущей начальной версии – до 676 тысяч 900 рублей.

Появление новой базовой версии не обошло и кросс-версию универсала «Весты» – SW Cross. Она получила название Comfort и также оснащается 1,6-литровым двигателем, сочетающимся с механической коробкой передач, а ее стоимость начинается с отметки в 779 тысяч 900 рублей (дешевле на 25 тысяч рублей предыдущей базовой конфигурации).

Напомним, что автомобиль Lada Vesta занял первую строчку по объемам продаж на российском авторынке по итогам 2018 года.