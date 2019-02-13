Культовый автомобиль Buick GNX будет пущен с молотка

Buick GNX – это один из самых быстрых автомобилей восьмидесятых годов. Его даже называли машиной Дарта Вейдера. В продажу поступило всего 547 экземпляров таких авто, и большая часть из них разошлась по частным коллекциям и музеям. Теперь же появилась информация о том, что ретрокар будет выставлен на одном из аукционов.

Стартовая цена этого автомобиля относительно небольшая, всего 106 тысяч долларов. Однако, стоит учесть, что машина находится в идеальном состоянии, поэтому очевидно, что ценник увеличится в несколько раз в ходе торгов.

Как правило, на подобные аукционы попадают автомобили в превосходном состоянии, но с приличным пробегом. В этом же случае машину и вовсе можно считать «нетронутой». Её пробег даже не ходит до 14 километров. Как оказалось, машину никогда не использовали по назначению. Она стояла в помещении и в салоне даже сохранилась фирменная защитная плёнка на аксессуарах, ковриках и креслах. И шансов на то, что где-то в мире ещё остался хоть один автомобиль этой модели в таком же состоянии просто мизерные.

Buick GNX оснащается мотором объёмом в 3.8 литра, который форсирован до 276 лошадиных сил. В салоне проглядываются характерные ретро-черты, включая оригинальный щиток приборов.