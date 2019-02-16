Кроссовер Lamborghini Urus превратили в пикап

Эстонский дизайнер Rain Prisk представил, как мог бы выглядеть пикап, созданный на базе роскошного кроссовера Lamborghini Urus.

Рендер пикапа «Урус» опубликован на официальной странице художника из Таллина на Facebook.

В случае создания такой модели, по мнению дизайнера она получила бы увеличенный клиренс, лишившись большинства динамических характеристик, но в замен выделялась бы выдающейся проходимостью, а также обзавелась бы более широкими колесными арками и дисками с бэдлоками, обутыми во внедорожные покрышки.

Напомним, что Daily-Motor.Ru уже публиковал проекты этого независимого дизайнера. В их числе внедорожные весии моделей Ford Focus и Toyota Supra.