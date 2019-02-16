Кроссовер Lamborghini Urus превратили в пикап

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Lamborghini Urus pickup

Эстонский дизайнер Rain Prisk представил, как мог бы выглядеть пикап, созданный на базе роскошного кроссовера Lamborghini Urus.

Рендер пикапа «Урус» опубликован на официальной странице художника из Таллина на Facebook.

В случае создания такой модели, по мнению дизайнера она получила бы увеличенный клиренс, лишившись большинства динамических характеристик, но в замен выделялась бы выдающейся проходимостью, а также обзавелась бы более широкими колесными арками и дисками с бэдлоками, обутыми во внедорожные покрышки.

Напомним, что Daily-Motor.Ru уже публиковал проекты этого независимого дизайнера. В их числе внедорожные весии моделей Ford Focus и Toyota Supra.

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