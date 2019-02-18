Кроссовер Lamborghini Urus получил розовый и фиолетовый цвета кузова

Основатель британского тюнинг-ателье Kahn Афзал Хан на своей странице в Instagram сообщил о том, что компания рассматривает в своих проектах, связанных с итальянским кроссовером Lamborghini Urus, использовать один из двух новых необычных цвета – розовый или фиолетовый. Окончательное решение, какой цвет задействовать, пока не принято. Все решит запущенное голосование.

При этом техническое оснащение “Урусов”, какой бы не был в итоге выбран в голосовании, не изменится. Автомобиль по-прежнему будет комплектоваться 4-литровым твин-турбированным агрегатом на 650 лошадиных сил при 850 Нм крутящего момента. С места до первой “сотни” кроссовер, как и прежде, разгоняется за 3,6-секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 305 километров в час.

Стоимость перекрашенного Urus, как розового, так и фиолетового, оценена британскими тюнерами в 330 тысяч 916 евро или около 25 миллионов рублей.